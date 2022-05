Mercato Milan – Pedullà: “Asllani? Maldini ha già parlato con la famiglia”

Kristjan Asllani è un obiettivo di mercato del Milan? Secondo Alfredo Pedullà, Paolo Maldini si sarebbe mosso in prima persona

Uno di questi sembra essere proprio il Milan, che non si sarebbe fermato ad un semplice interesse. Pedullà, infatti, scrive come Paolo Maldini abbia già parlato con la famiglia del classe 2002. L'idea sarebbe la seguente: lasciare Asllani in Toscana per un altro anno, per un'operazione in stile Yacine Adli, che accontenterebbe tutti. Vedremo quello che succederà, ma attenzione al futuro del giovane talento albanese in chiave rossonera.