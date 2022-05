Mercato Milan -Niente rinnovo unilaterale: Origi lascia il Liverpool a zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato proveniente dall'Inghilterra, non ci sarà il rinnovo unilaterale per Divock Origi

Enrico Ianuario

Con il futuro di Zlatan Ibrahimovic tutt'altro che certo, il Milan dovrà inevitabilmente acquistare un nuovo attaccante nella sessione estiva di mercato. Probabilmente il giovane Marko Lazetic si trasferirà in prestito per crescere e fare esperienza, dunque avere solamente Giroud in quel reparto sarebbe troppo poco per Stefano Pioli.

Come già anticipato da diverse settimane, il Milan sembrerebbe essere molto vicino a Divock Origi. L'attaccante belga dovrebbe lasciare il Liverpool al termine di questa stagione a parametro zero. In merito al suo futuro, arrivano ulteriori novità proprio dall'Inghilterra.

Stando a quanto riporta il 'The Athletic', Origi non ha raggiunto il numero di presenze minime che avrebbero attivato una clausola per un rinnovo annuale automatico. Il portale inglese, dunque, conferma che il classe 1995 sia in trattativa con i rossoneri. Milan, le top news di oggi: esclusiva Cilli, Scaroni tra cessione e stadio.

