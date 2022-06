Mercato Milan – Da Origi a Lang, passando per Botman e Sanches: le ultime

Il mercato del Milan è entrato pienamente nel vivo. Da Origi a Noa Lang, passando per Botman e Sanches: ecco tutti i movimenti dei rossoneri

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato del Milan. Secondo il quotidiano torinese, Divock Origi ormai è in dirittura d'arrivo. L'attaccante belga è atteso nella prossima settimana per sostenere le visite mediche e porre la sua firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2026.

Botman e Sanches

Il Milan avrebbe individuato in Sven Botman e Renato Sanches i sostituti di Alessio Romagnoli e Franck Kessié, quest'ultimi destinati rispettivamente alla Lazio e al Barcellona. Per quanto riguarda il difensore olandese, secondo 'Tuttosport' la trattativa non è delle più semplici perché sul calciatore c'è anche l'interesse del Newcastle. Il club inglese avrebbe offerto 40 milioni di euro al Lille, dieci in più rispetto a quelli offerti dal Milan. La trattativa con i 'Magpies' non si è chiusa in quanto la volontà del difensore classe 2000 è quella di vestire la maglia rossonera, anche se però altri club come Tottenham e PSG hanno iniziato a prendere informazioni sul calciatore.

Riguardo Renato Sanches, questa è una trattativa più semplice. Il portoghese è in scadenza di contratto nel 2023 e il Lille non metterà bastoni tra le ruote in quanto ha necessità di vendere. Il club francese lo valuta 20 milioni di euro, il Milan 12: la sensazione è che a 15 milioni di euro, bonus compresi, l'affare possa andare in porto. Intanto i rossoneri e l'agente del calciatore, Jorge Mendes, hanno anche trovato l'accordo per il contratto, dunque l'affare è virtualmente chiuso.

Lang e De Ketelaere

Infine, 'Tuttosport' conclude parlando di Noa Lang e Charles De Ketelaere. Compagni di squadra al Club Brugge, il primo è sul mercato mentre il secondo ufficialmente non lo è. Per strappare i due giocatori alla squadra belga ci vorranno circa 60 milioni di euro (20 per Lang, 40 per CDK). Calciomercato Milan, colpo 'low cost' dal Real Madrid? Le ultime.