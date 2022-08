Mercato Milan – Onyedika, presto il rilancio: la richiesta del Midtjylland

Le ultime sul mercato del Milan. Raphael Onyedika del Midtjylland è l'obiettivo numero uno per il centrocampo: presto il rilancio

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla situazione a centrocampo. Inserire un calciatore in mezzo al campo è la priorità del club rossonero, che vuole regalare a Stefano Pioli un giocatore 'alla Franck Kessie'. Il budget a disposizione di Paolo Maldini e Frederic Massara, però, non è così corposo dal momento che si parla di 8-10 milioni di euro. Il nome sul quale potrebbe essere destinato questo tesoretto risponde a Raphael Onyedika, centrocampista classe 2001 del Midtjylland.