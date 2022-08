Mercato Milan – Sfuma Onyedika, prezzo alto: trattativa saltata / News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, concentrandosi sulla ricerca di un centrocampista da consegnare a Stefano Pioli. Raphael Onyedika è da considerarsi un obiettivo sfumato. Il Midtjylland non è andato incontro all'offerta dei rossoneri, fermi a 6,5 milioni di euro come ultimatum. Una proposta economica che non è bastata a convincere il club danese, che voleva almeno 8 milioni più bonus per lasciar partire il nigeriano. Non ci saranno ulteriori rilanci: Paolo Maldini e Frederic Massara hanno un budget a disposizione da rispettare.