Mercato Milan – Onana, ci siamo: oggi gli agenti a Bordeaux per chiudere

Le ultime sul mercato del Milan. Svolta su Jean Onana: oggi gli agenti incontrano il Bordeaux per chiudere. Ecco perché può arrivare in prestito

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla trattativa calda per portare Jean Onana a Milano. 'Bordeaux è il posto giusto', sottolinea la 'Rosea', ricordando che un altro centrocampista potrebbe arrivare da lì dopo Yacine Adli. Il Diavolo ha preso una decisione definitiva dopo i colloqui non andati a buon fine con il Midtjylland per Raphael Onyedika. Il club danese ha rifiutato l'offerta da 6/6,5 milioni dei rossoneri perché volevano un assegno in doppia cifra, che però non avranno.

Onana il nome forte

Le resistenze del Midtjylland, dunque, hanno spinto il Milan a virare con forza verso Onana. La dirigenza ha incontrato gli agenti del centrocampista classe 2000, che in giornata saranno a Bordeaux per parlare con il club e capire la fattibilità dell'operazione. La formula preferita dal Milan è sempre la solita: prestito con diritto di riscatto da esercitare tra un anno. Normalmente un giocatore giovane e forte non si trasferisce in prestito, ma in questo caso è possibile.

Può arrivare in prestito

Il Bordeaux, infatti, è retrocesso in Ligue 2 e questo non è un dettaglio. In questi casi il potere di negoziazione del club in questione si abbassa notevolmente. Onana ha ricevuto diverse offerte finora, ma ha sempre detto no. Ma il Milan è il Milan e un progetto come quello rossonero ingolosisce i nuovi prospetti in giro per l'Europa. Non sarà certamente un passeggiata convincere il club francese dal momento che l'incontro di oggi potrebbe aprire la strada anche ad un prestito con obbligo o una cessione a titolo definitivo. Starà al Milan decidere il da farsi. La buona notizia è che 6-7 milioni potrebbero bastare, gli stessi che il Midtjylland ha rispedito al mittente per Onyedika. Chelsea su Leao: tre top player come contropartita? Le ultime news di mercato