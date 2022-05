Mercato Milan – Oltre a Noa Lang piace molto De Ketelaere del Brugge

Uno dei nomi più caldi per il mercato del Milan è quello di De Ketelaere del Club Brugge: il classe 2001 è il preferito per la fascia destra.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, oltre a Noa Lang, ormai in pugno, un altro nome interessante per l'attacco del Milan è quello di Charles De Ketelaere.