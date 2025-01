Mercato Milan: offerti oltre 40 Milioni per Theo Hernandez, no secco del giocatore

Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Bianchin, nelle scorse settimane il Como ha tentato un clamoroso approccio per Theo Hernandez

Il calciomercato è in fermento e, secondo quanto riferito dal giornalista Luca Bianchin tramite il suo profilo X, nelle scorse settimane il Como ha tentato un clamoroso approccio per Theo Hernandez. Il club lombardo ha avanzato una proposta di oltre 40 milioni di euro al Milan per acquisire il terzino rossonero, uno dei migliori nel suo ruolo e vice campione del mondo con la Francia.