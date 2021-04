Mercato Milan – Occhi sul giovane Radulovic: ecco quanto costa / News

Le ultime sul mercato del Milan. Si valuta con attenzione il nome del giovane Andrija Radulovic, attaccante della Stella Rossa. Ecco il prezzo

Gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara sono sempre puntati sul mercato. Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca costante di giovani talenti per continuare a coltivare la sua filosofia per il presente e per il futuro. In tal senso, secondo quanto riferisce 'Tuttosport', il Diavolo è sulle tracce di Andrija Radulovic, attaccante 18enne della Stella Rossa. Il contratto del ragazzo scadrà a giugno nel 2022 ed è valutato tra i 5 e i 7 milioni di euro dal club affrontato dai rossoneri ai Sedicesimi di Europa League. Occhio però alla folta concorrenza attorno al giocatore: oltre al Milan si registra l'interesse di Barcellona, Manchester City e Inter. Esterno offensivo: grande occasione in Olanda per il Milan >>>