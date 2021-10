Mercato Milan, obiettivo blindare Brahim Diaz: ecco come

Il Milan ora vuole blindare Brahim Diaz, per non rischiare di perderlo nel mercato tra due anni. Ecco come fare per evitare l'addio.

Stefano Bressi

Non solo nuovi acquisti dal mercato in casa Milan, ma anche rinnovi o simili. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno un gran da fare e tra i casi da risolvere c'è anche Brahim Diaz. Parlare di caso, in realtà, è un po' eccessivo. Lo spagnolo classe 1999 sta facendo benissimo in questo avvio di stagione, meritando il numero 10. È lui il trascinatore della squadra. Gli accordi col Real Madrid sono chiari: il prossimo anno sarà ancora prestito, poi diritto di riscatto a 22 milioni. Solo che i Blancos potrebbero versarne 5 in più al Milan e riprenderselo.

Uno scenario, scrive La Gazzetta dello Sport, non difficile da immaginare se le prestazioni di Brahim Diaz col Milan continuassero così e se continuasse a crescere. Per blindarlo e non lasciarselo sfuggire, dunque, bisogna puntare sulla sua volontà. Se il folletto spagnolo decidesse di restare al Milan, dove è al centro del progetto e può vincere comunque tanto, allora per le Merengues ci sarebbe poco da fare. Intanto il Milan è pronto ad anticipare un colpo già a gennaio >>>