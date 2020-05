Calciomercato Milan – Novità sul giovane Kouassi del PSG

CALCIOMERCATO MILAN – Novità sull’interesse del Milan per Tanguy Kouassi. L’indiscrezione arriva dal portale francese Le10Sport, secondo cui i rossoneri sarebbero in pole position per il suo acquisto.

Kouassi, classe 2002, difensore centrale francese di origine ivoriane, ha giocato, nell’ultima stagione, 11 partite con la Prima Squadra del PSG di Thomas Tuchel tra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia, segnando anche una doppietta il 15 febbraio scorso nel 4-4 sul campo dell’Amiens.

Il calciatore, essendo ancora minorenne (compirà 18 anni il prossimo 7 giugno), non ha firmato alcun contratto da professionista con il PSG. Pare che la firma sia al momento in stand-by per via delle tante offerte che Kouassi sta ricevendo. Su tutte c’è il Milan: i contatti tra il club di via Aldo Rossi e gli agenti del francese si fanno sempre più seri e concreti. Per questo potrebbero esserci novità nei prossimi giorni/settimane.

Il problema è sempre lo stesso, e riguarda il Milan: non c’è ancora un futuro certo per la gestione sportiva della squadra, dunque l’acquisto di possibili rinforzi potrebbe essere oltremodo ritardato. Intanto facciamo un breve resoconto delle ultimissime indiscrezioni di mercato sui rossoneri >>>