Mercato Milan – Non solo il ‘Diavolo’ su Adli: interessa anche in Bundesliga

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Non c'è solo il Milan sulle tracce di Adli: l'attaccante interessa anche in Bundesliga

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan sarebbe interessato al giovane attaccante del Tolosa Amine Adli. Si tratta di un classe 2000 alla sua seconda stagione in Ligue 1 dove quest'anno ha collezionato 33 presenze segnando 8 reti e fornendo 7 assist ai compagni. Non male per un calciatore di soli 21 anni, all'inizio di una lunga carriera. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro ma, vista la sua positiva stagione, probabilmente il club francese chiederà molto di più per cedere il suo gioiellino. Stando a quanto riportato da Fussballtransfers, però, non ci sarebbero solo i rossoneri sul franco-marocchino. Adli, infatti, ha attirato l'attenzione di alcuni club della Bundesliga, in particolar modo quella del Bayer Leverkusen.Il Milan in ogni caso pensa al sostituto di Calhanoglu: ecco di chi si tratta.