Mercato Milan – Niente da fare per Botman: è Diallo l’obiettivo numero uno

Secondo Gianluca Di Marzio, noto giornalista, il Milan starebbe abbandonando la pista che porta a Botman: è Diallo l'obiettivo di mercato

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato - L'originale', il Milan sarebbe ormai quasi rassegnato all'idea di non poter acquistare Sven Botman. Troppo alta la cifra richiesta dal Lille, club che oggi ha rifiutato ben 40 milioni di euro dal Newcastle. Al momento, secondo l'esperto di mercato, l'obiettivo numero uno resta Abdou Diallo del PSG, anche se nell'intenzione della dirigenza di via Aldo Rossi ci sarebbe quella di acquistare il difensore in prestito con diritto di riscatto. Milan, le top news di oggi: incontro per Alvarez! Sfuma Kolo Muani.