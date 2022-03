Mercato Milan – Non solo il Napoli: Januzaj interessa anche ai rossoneri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sarebbe solo il Napoli sulle tracce di Adnan Januzaj: il giocatore piace anche al Milan

Enrico Ianuario

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento di Adnan Januzaj al Napoli. Si tratta di un calciatore belga in forza al Real Sociedad, club che milita nella 'Liga' spagnola e con cui è in scadenza di contratto a giugno. 27enne ex Manchester United, il nazionale belga si libererà a parametro zero al termine della stagione, motivo per il quale la squadra di Luciano Spalletti sarebbe interessata al giocatore in questione.

Dalla Spagna, però, fanno sapere che non c'è solo il Napoli su Januzaj. Secondo il quotidiano sportivo 'AS', infatti, anche il Milan sarebbe sulle sue tracce. Rappresentato da Mino Raiola, giocatore e procuratore hanno rifiutato qualsiasi tipo di offerta di rinnovo da parte della società basca. Dopo un inizio di carriera promettente, Januzaj, chiusa la parentesi Manchester United, è riuscito a tornare a giocare ad ottimi livelli. Dal 2017 con il Real Sociedad, ad oggi ha messo a referto ben 45 gol in 171 presenze con i biancoazzurri.

Qualora dovesse approdare al Milan, potrebbe rivelarsi un buon colpo per la squadra allenata da Stefano Pioli. Januzaj è un esterno destro d'attacco, zona del campo in cui il club di via Aldo Rossi sicuramente farà qualcosa nel mercato estivo. Inoltre è un calciatore duttile, in quanto può ricoprire anche il ruolo di trequartista e di esterno sinistro. Mancino di piede, potrebbe dare quella qualità offensiva che, probabilmente, un po' è mancata al Milan in questa stagione sul lato destro del campo. Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>

