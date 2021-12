Mercato Milan – Muriel vuole giocare di più: idea rossonera e non solo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Luis Muriel potrebbe lasciare l'Atalanta: il colombiano diventerebbe un'idea del Milan e non solo

Solamente undici presenze e tre gol tra campionato e Champions League, quest'anno, per Luis Muriel con la maglia dell'Atalanta. Diversamente dalle altre precedenti stagioni, l'attaccante colombiano non sta giocando moltissimo e pare che stia pensando addirittura di voler cambiare aria. O almeno è questa la notizia riportata dal 'Corriere di Bergamo', secondo il quale l'ex Udinese e Sampdoria vorrebbe giocare di più. La sua valutazione, riporta il quotidiano, si aggira intorno ai 20 milioni di euro e il suo ingaggio da due milioni non sarebbe un problema per le big del campionato di Serie A. Milan, Juventus e Inter potrebbero pensare di fare un tentativo in quanto tutte e tre le squadre sarebbero alla ricerca di un attaccante. Milan, le top news di oggi: Kjaer, ecco il sostituto. Idea in attacco.