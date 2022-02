Mercato Milan, Mourinho spegne il caso Zaniolo: le dichiarazioni / News

Le ultime sul mercato del Milan. Josè Mourinho ha gettato benzina sul fuoco dopo le voci su una possibile partenza di Nicolò Zaniolo

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato anche il Milan si è iscritto alla corsa per Nicolò Zaniolo . Thiago Pinto, direttore generale della Roma, ha scatenato il putiferio con i suoi dubbi in merito alla permanenza del classe 1999. Ci ha pensato José Mourinho a spegnere tutte le voci con alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni.

Sulle parole di Tiago Pinto su Zaniolo: "Le parole di Tiago Pinto sono assolutamente normali. È difficile per un dirigente onesto e diretto, uno che non vende fumo, dire che un calciatore sarà qui al 100% anche nella prossima stagione. Potrebbe avere effetti negativi anche sul calciatore stesso. Per me la parola d'ordine deve esser maturità, da tutti i punti di vista. Serve maturità anche a livello di stampa, perché la risposta di Tiago Pinto è stata decontestualizzata e strumentalizzata per una settimana".