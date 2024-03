Calciomercato Milan – Contatto Moncada-Pimenta per il rinnovo di Zeroli

Nel corso di questa stagione si sta mettendo in ottima mostra Kevin Zeroli, giovane rossonero del Milan Primavera di Ignazio Abate già nel giro della prima squadra di Stefano Pioli. Le attestazioni di stima nei suoi confronti, nelle ultime settimane, sono state parecchie e vedendolo giocare ci si accorge come meriti ampiamente la possibilità di stare stabilmente con la prima squadra. Per questo il Diavolo sarebbe intenzionato a lavorare al rinnovo del suo contratto.