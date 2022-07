Mercato Milan – Massara pazzo di Chukwuemeka: offerta in arrivo? / News

Il calciomercato del Milan si muove a piccoli passi, ma non è affatto immobile. Oltre alla lunga trattativa che prosegue per Charles De Ketelaere, i rossoneri lavorano anche sugli altri reparti. A centrocampo, ad esempio, c'è da sostituire Franck Kessiè, partito in direzione Barcellona. L'obiettivo numero uno, come noto, è Renato Sanches del Lille, su cui il Psg però non ha ancora affondato.