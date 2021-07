Mercato Milan – Marchetti: “Pobega, Hauge e Tonali: il punto” / News

L'esperto Luca Marchetti ha fatto il punto di mercato sul Milan. Ecco le ultime su Tommaso Pobega, Sandro Tonali e Jens Petter Hauge

L'esperto Luca Marchetti ha fatto il punto di mercato sul Milan. Ecco le ultime su Tommaso Pobega, Sandro Tonali e Jens Petter Hauge dagli studi di 'Sky Sport': "La trattativa tra Atalanta e Milan per Pobega prosegue e le parti sono più vicine. Si segnala l'interesse dell'Eintracht Francoforte per Hauge. Per quanto riguarda Tonali, Milan e Brescia sono vicine ad un accordo con ulteriore sconto a favore dei rossoneri". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: ci siamo per Tonali, occhi su Schick