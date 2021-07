Mercato Milan – Marchetti: “Kessie, Brahim, Ballo-Touré, Bondo: il punto”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto sui movimenti in entrata del Milan: ecco le trattative del Diavolo

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle trattative del Milan per 'TuttoMercatoWeb.com'. Queste le parole del noto giornalista sui movimenti dei rossoneri. "Ore di lavoro intenso per il Milan. Al di là dell’arrivo di Giroud in Italia ci sono molte trattative sul tavolo. Intanto il rinnovo di Kessié, poi si continua a lavorare per sbloccare l’arrivo di Brahim Diaz (si sta lavorando per chiuderla in prestito biennale, ossia una formula differente rispetto a quella precedente) e di Ballo-Touré dal Monaco a titolo definitivo, tra i 4/4.5 milioni di euro. Nel frattempo incontro in sede con l’entourage di Warren Bondo, centrocampista francese del Nancy classe 2003. Nei colloqui è stata raggiunta una base di intesa per il trasferimento, ora la palla passa al Nancy che deve decidere se accettare la proposta e lasciar partire il calciatore. Se dovesse arrivare l’ok, pronto un contratto triennale". Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.