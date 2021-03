Mercato Milan – Marchetti: “Ibrahimovic rimarrà, ha capito una cosa”

Luca Marchetti, esperto di mercato di 'Sky Sport', ha parlato della permanenza al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni

Luca Marchetti, esperto di mercato di 'Sky Sport', ha parlato della permanenza al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni: "Ibrahimovic credo che rimarrà, questa sfida lo affascina alla grande. Ha capito di essere fondamentale anche quando non gioca. Si sente il leader di questo Milan, il fratello maggiore dei compagni di squadra, ha capito che il suo stare il Milan è la mission per riportarlo in Europa".