Mercato Milan – Marchetti: “Il Diavolo non ha mai parlato con Dybala, ma…”

Luca Marchetti , esperto di calciomercato, ha parlato del possibile interesse del Milan per Paulo Dybala . Il giornalista riferisce come, finora, non ci siano stati contatti tra i rossoneri e l'argentino, ma le cose potrebbero cambiare. Serve che il giocatore abbassi le pretese d'ingaggio. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"Il Milan con Dybala non ci ha mai parlato, perché sa che le richieste dell'argentino in questo momento sono troppo alte. Se dovesse abbassare le richieste potrebbe aprirsi certamente un mercato interessante per Dybala, con il Milan che potrebbe essere in pole position".