Mercato Milan – Marchetti: “Diaz e Ballo-Touré vicini. Intesa con Bondo”

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha fatto il punto su Brahim Diaz, Ballo-Touré e Bondo: ecco il punto delle trattative del Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato delle trattative in entrata del Milan. Queste le parole dell'esperto di mercato. "Il Milan sta valutando una serie di nomi tra cui quello di Vlasic. Al CSKA non è un esubero ma il giocatore sicuramente gradisce il trasferimento. Per Brahim Diaz la trattativa è molto vicina alla conclusione così come per Ballo-Tourè. Il Milan poi ha trovato l'accordo con il giovane centrocampista Warren Bondo, ora manca l'intesa con il Nancy". Intanto ecco le Top News di giornata sul calciomercato del Milan: le ultime su Vlasic, Ballo-Touré e Bakayoko