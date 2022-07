Mercato Milan – Maldini, il Verona vorrebbe ottenere più del prestito secco

Non solo il mercato in entrata per il Milan . I rossoneri, dopo aver ufficializzato le cessioni di Castillejo, Tsadjout e Caldara , potrebbero cedere presto anche Daniel Maldini . Autore di un gol in campionato nella passata stagione, il figlio d'arte potrebbe trasferirsi alla corte di Cioffi al Verona .

Chiaramente i rossoneri non vorranno cedere Maldini a titolo definitivo, bensì in prestito secco. Secondo quanto riferisce il 'Corriere di Verona', i due club sarebbero ancora a lavoro per trovare la formula definitiva, in quanto l'Hellas vorrebbe ottenere più del semplice prestito secco, inserendo delle clausole di riscatto e contro riscatto nell'operazione. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.