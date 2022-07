Mercato Milan – Conferme dal Belgio per il blitz di Maldini per De Ketelaere

Domani potrebbe essere un giorno molto importante per quello che riguarderà il futuro di Charles De Ketelaere. Arrivano conferme direttamente dal Belgio in merito al blitz di Paolo Maldini, il quale volerà insieme a Ricky Massara per trovare l'accordo definitivo con il Club Brugge. Secondo 'RTL Sports', infatti, domani i rossoneri faranno in modo di mandare in porto la trattativa presentando un'offerta da 35 milioni di euro bonus compresi. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.