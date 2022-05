Mercato Milan – Maldini cercato dal Genoa retrocesso: ecco i dettagli

Il futuro con la maglia del Milan di Daniel Maldini potrebbe cambiare nel corso del prossimo mercato, visto l'interesse da parte del Genoa.

Nonostante le poche presenze collezionate in stagione, Daniel Maldini , grazie alla rete siglata a La Spezia , ha comunque contribuito alla corsa scudetto del suo Milan .

Come riportato da SerieBnews.com, il Genoa, retrocesso in Serie B a distanza di 15 anni dall'ultima volta, vorrebbe assicurarsi le prestazioni del giovane nel prossimo campionato in prestito.