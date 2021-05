Mercato Milan: Maignan si presenta sui social citando Giulio Cesare

Il Milan ha acquistato Maignan, primo colpo di mercato. Il portiere si è presentato sui social con le foto rossonere e una grande citazione.

È del Milan il primo colpo di mercato e si tratta di Mike Maignan, portiere francese classe 1995. Arriva da LOSC per appena 15 milioni, bonus compresi, e guadagnerà 2,8 milioni per i prossimi cinque anni. Un'operazione eccellente condotta dalla dirigenza rossonera. Ieri è stato il giorno dei comunicati ufficiali, mentre oggi, con calma, Maignan ha aggiornato il proprio profilo Instagram, pubblicando alcune delle prime foto rossonere. Nella descrizione una citazione di primissimo livello: Giulio Cesare. Ecco cosa ha scritto Maignan: "Alea jacta est! Tiple M per favore!" Ovviamente riferendosi al fatto che Mike, Maignan e Milan inizino tutte per M. L'entusiasmo iniziale non manca.