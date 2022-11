Mercato Milan – L’assist di Luis Alberto: libera un vecchio pallino rossonero

L'inizio del Mondiale in Qatar ha costretto tutti i campionati a fermarsi e a guardare la competizione più importante del mondo. Sarà dunque un lungo periodo di riflessione per i club che osserveranno i propri calciatori e studieranno in anticipo le mosse di mercato da eseguire a partire da gennaio. Per quanto riguarda il Milan c'è qualcosa che bolle in pentola: da risolvere, al più presto, il rinnovo di Rafael Leao. Paolo Maldini, ai 'Globe Soccer Awards', ha sottolineato la volontà di far firmare il giocatore prima che volasse in Qatar, ma c'era troppo poco tempo per chiudere un'operazione così importante. Diverso il discorso relativo a Ismael Bennacer: con l'algerino potrebbe esserci un'accelerata a breve.