Mercato Milan – Lotito lavora in prima persona per acquistare Romagnoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Claudio Lotito starebbe lavorando in prima persona per acquistare Alessio Romagnoli

Con ogni probabilità, Alessio Romagnoli dirà addio al Milan al termine di questa stagione. Come Franck Kessié, il capitano rossonero ha il contratto in scadenza a giugno e tutto fa pensare che l'ex Sampdoria non sia disposto ad accettare la nuova offerta avanzata dalla dirigenza di via Aldo Rossi. Romagnoli, infatti, per continuare la sua avventura in rossonero dovrebbe accettare un ingaggio decisamente inferiore rispetto a quanto percepisce adesso (circa 6 milioni di euro all'anno). Dunque, probabile che il difensore dirà addio a parametro zero.