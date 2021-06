Mercato Milan – Leao non è incedibile: serve però una buona offerta

Le ultime sul mercato del Milan. Rafael Leao non è incedibile: la società potrebbe decidere di cederlo di fronte ad una buona offerta

Arrivato al Milan due stagioni fa come uno dei migliori talenti in Europa, Rafael Leao non ha esattamente rispettato le attese. Le qualità tecniche del portoghese non sono affatto in discussione, ma è il suo atteggiamento a finire al vaglio delle valutazioni della dirigenza. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' il suo status non è più quello di un incedibile, anzi. A fronte di un'offerta adeguata l'ex Lille potrebbe lasciare il Diavolo. Una cessione che potrebbe portare denaro fresco nelle casse rossonera da reinvestire sul mercato per rinforzare la rosa. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: le ultime su James, Coutinho e non solo