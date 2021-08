Mercato Milan – Leao è incedibile: il motivo della scelta di Maldini / News

Le ultime sul mercato del Milan. Paolo Maldini ha ormai preso la decisione definitiva: Rafael Leao non si muove. Ecco il motivo

Rafael Leao sarà un giocatore del Milan anche nella prossima stagione? E' questo il quesito che si pongono i tifosi rossoneri dalla fine della scorsa stagione. Se le qualità dell'attaccante portoghese non sono di certo in discussione, diversa è la situazione se si sposta il punto di vista sull'atteggiamento in campo. L'ex Lille ha mostrato un grande limite in questi primi due anni rossoneri: la mancanza di costanza. Un aspetto che ha messo in discussione il suo futuro rossonero.