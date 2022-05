Mercato Milan – Lazetic andrà via in prestito: ecco gli scenari

Il futuro di Marko Lazetic con la maglia del Milan potrebbe cambiare nel prossimo mercato: per il giovane si prospetta un addio in prestito.

Il mercato del Milan non prevede, com'è normale che sia, solamente entrate, ma anche uscite, soprattutto per i giocatori che hanno poche chance di giocare.

Uno di questi è certamente Marko Lazetic , arrivato a gennaio ma praticamente mai sceso in campo con la maglia rossonera.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il giovane attaccante classe 2004 dovrebbe infatti salutare il Milan in prestito, anche se la destinazione resta ancora dubbia.

Per lui soltanto una presenza in prima squadra, per altro puramente "statistica", ossia gli ultimi minuti del derby di Coppa Italia, ormai perso.