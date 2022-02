Mercato Milan – Laudisa: “Stop Renato Sanches, rinnovo Leao collegato?”

L'esperto di mercato Carlo Laudisa ha parlato dell'interesse del Milan per Renato Sanches e Sven Botman. Occhio anche al rinnovo di Rafael Leao

"Renato Sanches ha delle lusinghe dalla Premier oltre che dalla Bundesliga, anche se dopo l'esperienza negativa al Bayern Monaco quest'ultima ipotesi nn scalda. Il Milan deve fare i conti con questa concorrenza anche se i contatti con Jorge Mendes sono stati incoraggianti, ma non al punto tale da trovare l'intesa . Questa è una partita che si gioca anche sul fronte Leao, uno dei nomi caldi in ottica rinnovo per il Milan. L'agente è lo stesso".

Su Botman: "C'è stato l'assalto Newcastle per provare a prenderlo, ma lui in maniera diplomatica ha rifiutato il Newcastle, dicendo che il Milan è un club affascinante. Un implicito messaggio positivo per Maldini e Massara, che hanno lavorato molto su questo fronte ottenendo evidentemente buoni risultati. Sanches non appare così determinato, perché non si è sbilanciato. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un'accelerazione su di lui e su Leao. Le Top News di oggi sul Milan: intervista esclusiva, recupero Tomori, rinnovo Bennacer e tanto altro