Mercato Milan – Laudisa: “Incontro con il Sassuolo per Scamacca e Berardi”

L'esperto di mercato Carlo Laudisa ha parlato dell'incontro in programma tra Milan e Sassuolo per Gianluca Scamacca e Domenico Berardi

L'esperto di mercato Carlo Laudisa ha svelato l'incontro in programma tra Milan e Sassuolo per parlare di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori . Questi gli ultimi aggiornamenti nel suo intervento al canale YouTube di Carlo Pellegatti.

"Origi non è l'unico obiettivo del Milan per l'attacco, attenzione anche a Gianluca Scamacca del Sassuolo. C'è un appuntamento in programma a breve tra il Milan e il Sassuolo. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sono due nomi: uno è appunto quello di Scamacca, che piace anche all'Inter, mentre l'altro è quello di Domenico Berardi. Il Milan cerca un giocatore a destra in grado di fare la differenza".