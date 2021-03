Mercato Milan – L’attacco del futuro: tre nomi insieme a Ibrahimovic / News

Mercato Milan, le tre opzioni per l’attacco

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il Milan è già fortemente proiettato alla prossima stagione. In attesa di capire quale sarà il futuro di Mario Mandzukic, la società ha il dovere di puntare su un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Sono almeno tre i nomi sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara al momento: dopo le prestazioni convincenti delle ultime settimane è ritornato in auge il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina, già seguito in passato, ha una valutazione di mercato molto alta. L’eventuale ingresso inizio Champions League, però, permetterebbe al Diavolo di avere a disposizione un budget decisamente più alto da mettere sul piatto.

Un altro nome emerso nei mesi scorsi è quello di Odsonne Edouard, attaccante del Celtic a segno contro il Milan in Europa League. L’attaccante francese è un altro profilo interessante su cui la società sta facendo delle attente valutazioni. Infine, occhio ad Andrea Belotti. Il classe 1993 andrà in scadenza con il Torino a giugno 2022 e sembra non aver intenzione di rinnovare il contratto con i granata. Nell’estate del 2017 ricordiamo che fu uno dei tormentoni dell’estate cinese targata Fassone-Mirabelli. Situazione in aggiornamento, il Milan guarda avanti. Il rinnovo dii Zlatan Ibrahimovic con il Milan è ai dettagli: le ultime