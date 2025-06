Mercato Milan, l’Atletico Madrid spinge per Theo Hernandez: la cifra offerta

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, la trattativa tra Milan e Atletico Madrid per Theo Hernandez entra nel vivo

Continua la telenovela con protagonista Theo Hernandez. Il terzino francese sembra ormai destinato a lasciare i rossoneri ma è in corso un vero e proprio braccio di ferro. Il Milan, infatti, aveva trovato un accordo con l'Al-Hilal, circa 35 milioni di euro, ma è stato proprio il giocatore a rifiutare la destinazione araba. Non è un mistero che Theo Hernandez voglia rimanere in Europa e attende con ansia l'arrivo dell'Atletico Madrid.