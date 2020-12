Mercato Milan – L’affare del 2020 è l’impronunciabile Saelemaekers

Mercato Milan, Saelemaekers affare del 2020

Ultimo giorno di mercato di gennaio 2020, il Milan acquista un perfetto sconosciuto ai più di nome Alexis Saelemaekers. Un nome che di certo non ha scaldato una tifoseria affamata di vittorie e reduce da alcuni mesi più che negativi. La società aveva appena acquistato Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, due giocatori che avranno poi cambiato le sorti del Milan. Giocatori di esperienza fondamentali per una crescita immediata, una strategia di mercato fortemente voluta da Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Ma Saelemaekers? Chi è costui?

Una storia da raccontare, una vera e propria intuizione del reparto scout. Sì perché Paolo Maldini, in un’intervista successiva, ha ammesso di non conoscere Saelemaekers prima del suo arrivo in Itala. Il direttore tecnico ha inoltre dichiarato che in quel momento il Milan cercava un giocatore duttile, che potesse ricoprire il ruolo sia di esterno alto che basso. Saelemaekers si portava dietro un bagaglio tecnico non troppo scintillante, ma la sua duttilità in carriera era impressionante: trequartista, terzino, esterno alto e attaccante in entrambe le fasce. Pochi in Europa come lui dal punto di vista dell’adattamento. Prima del lockdown solo 22 minuti giocati in Serie A, ma alla ripresa del campionato qualcosa è cambiato.

Dopo qualche partita, Saelemaekers ha completamente sfrattato Samu Castillejo, a sua volta protagonista nei mesi precedenti a svantaggio di Jesus Suso. Stefano Pioli ha subito apprezzato non solo un’applicazione fuori dal comune, ma delle doti tecniche non indifferenti emerse partita dopo partita. Dopo 11 presenze da giugno in poi, con un gol e un assist all’attivo, inizia una nuova stagione in cui diventa ancora più protagonista. Già 17 le presenze stagionali, 3 gol, 3 assist e un’immensità di chilometri macinati sulla fascia destra. Saelemaekers è ovunque. Un’intuizione incredibile della dirigenza a basso costo: pagato 7 milioni, il belga ne vale già 15. Giocatori come lui sono fondamentali nel calcio moderno, il Milan e Stefano Pioli se lo tengono stretto.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>