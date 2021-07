Mercato Milan – La Juventus ha preso contatti con l’entourage di Bakayoko

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando a Bakayoko qualora dovesse saltare la trattativa per Locatelli

Trattativa che si complica sempre di più quella tra il Sassuolo e la Juventus per Manuel Locatelli. Proprio per questo motivo, i bianconeri starebbero pensando ad un piano B. Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', la 'vecchia signora' avrebbe preso i contatti con l'entourage di Tiemoué Bakayoko, centrocampista in forza al Chelsea. Anche in questo caso, però, si tratterebbe di un'operazione tutt'altro che semplice, in quanto il calciatore francese avrebbe esplicitamente richiesto di far ritorno al Milan, club con il quale ha già giocato nella stagione 2019-2020. I buoni rapporti tra i 'blues' e i rossoneri potrebbero far sì che l'ex Napoli si trasferisca nella società di via Aldo Rossi. Mercato tutt'altro che in discesa quello della Juve.