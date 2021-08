Mercato Milan – La Fiorentina proporrà il rinnovo a Milenkovic | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina è pronta a proporre un rinnovo di contratto a Nikola Milenkovic

Sembrava essere destinato al West Ham, ma la Fiorentina non molla la presa per Nikola Milenkovic. Sul difensore serbo c'è anche il Tottenham ma, secondo i colleghi di 'TuttoMercatoWeb.com', la dirigenza viola vorrebbe fare un tentativo per far rinnovare l'ex Partizan. Il serbo, infatti, è in scadenza nel 2022. Nei mesi scorsi si è anche parlato di un interesse del Milan nei suoi confronti.