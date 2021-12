Mercato Milan – La dirigenza ha preso la decisione su Pobega e Bremer

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan ha preso la decisione in merito al futuro di Pobega, con una novità che riguarda anche Bremer

Una stagione sin qui disputata alla grande da Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan in prestito al Torino. Proprio sotto gli ordini di Ivan Juric, il calciatore triestino sta mostrando di essere un calciatore da Serie A. Ad oggi, la scelta della dirigenza di via Aldo Rossi di mandarlo in prestito secco per farlo crescere sta ripagando. Un prestito che rimarrà tale, con buona pace di Juric e del popolo granata, in quanto i rossoneri, al termine di questa stagione, richiameranno alla base il classe 2000. E' questo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', secondo i quali il futuro di Pobega sarà dunque al Milan. Inoltre Maldini e Massara sarebbero intenzionati ad acquistare anche Gleison Bremer, forte difensore brasiliano che sta facendo molto bene all'ombra della Mole, ma tale discorso verrà rimandato in estate. Milan, le top news di oggi: Diallo nome forte. Kessié via a zero.