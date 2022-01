Mercato Milan – Kulusevski, la Juventus spara alto: ecco la cifra richiesta

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus chiederebbe una cifra piuttosto elevata per la cessione di Dejan Kulusevski

Secondo quanto riferisce 'Rai Sport', l'entourage di Dejan Kulusevski avrebbe proposto il calciatore svedese al Milan. Attualmente in forza alla Juventus, i bianconeri sarebbero disposti a cedere il classe 2000 ma la cifra richiesta è piuttosto elevata. Secondo l'emittente televisiva, la 'Vecchia Signora' chiederebbe 3 milioni di euro per il prestito con un diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Una richiesta importante, con il Milan che non sarebbe disposto a trattare il calciatore in questione a queste cifre. Milan, le top news di oggi: nuovo infortunio. Kulusevski nel mirino.