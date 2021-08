Mercato Milan – Krunic nella lista dello Spezia per il centrocampo / News

Le ultime sul mercato del Milan. Lo Spezia pensa a Rade Krunic per il centrocampo, ma è difficile che il bosniaco lasci i rossoneri

Movimenti di mercato in corso per il Milan. La priorità, al momento, rimane sempre il trequartista. La dirigenza non ha ancora affondato il colpo per l'erede di Hakan Calhanoglu: mancano ancora diverse settimane per la chiusura della sessione estiva e si aspettano dunque eventuali occasioni. Sul fronte uscite è ormai fatta per le cessioni di Mattia Caldara al Venezia e Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte.