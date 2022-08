Mercato Milan – Piace Kiwior dello Spezia per la difesa. PSG su Leao

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato sia in entrata che in uscita del Milan . L'ultima idea per rinforzare la difesa è quella legata al nome di Jakub Kiwior , difensore in forza allo Spezia. Un nome che piace anche al West Ham , intenzionato ad offrire ben 12 milioni di euro pur di acquistare l'ex calciatore Zilina. Gli spezzini starebbe valutando se cedere il giocatore adesso oppure dopo il Mondiale, con il prezzo che potrebbe alzarsi ancora di più.

Continua a rimanere in uscita Tiemoue Bakayoko. Sul calciatore francese ci sono gli occhi del neo promosso Nottingham Forrest, con il Chelsea che sarebbe disposto a far tornare l'ex Napoli in Premier e cederlo. Qualora dovesse essere ceduto, il Milan risparmierebbe circa 5 milioni di euro lordi di stipendio. Soldi che andrebbero investiti su Onyedika, con il Midtjylland che chiede 7 milioni di euro per cedere il nigeriano. Facendo un piccolo salto indietro in difesa, potrebbe lasciare il Milan anche Ballo-Toure, calciatore che non avrebbe convinto del tutto la società. Per sostituirlo, il Milan pensa ad Abdou Diallo, calciatore che può fare sia il centrale che il terzino sinistro, ma c'è da fare i conti con il PSG per trovare la formula dell'operazione.