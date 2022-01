Mercato Milan – Kessie, il Tottenham valuta se fare subito un’offerta

Le ultime sul mercato del Milan. Il Tottenham starebbe valutando se presentare un'offerta per Franck Kessie nei prossimi giorni

Come noto la trattativa per il rinnovo di Franck Kessie è in stand-by ormai da mesi. Si va sempre di più verso un divorzio a giugno a causa delle richieste economiche dell'ivoriano ritenute troppo alte dal Milan. Se le parti non si verranno incontro il giocatore lascerà il club rossonero a parametro zero. Attenzione però all'ultimo scenario di mercato raccontato dal 'Telegraph'. Il Tottenham, infatti, starebbe valutando se presentare un'offerta per Kessie già in questa finestra invernale. Il motivo è semplice: nel momento in cui il classe 1996 sarà libero da qualsiasi vincolo contrattuale, la concorrenza potrebbe essere particolarmente agguerrita. Anticipare il suo arrivo in Inghilterra potrebbe essere una mossa vincente per gli 'Spurs'. Intanto ci sono novità importanti di calciomercato sul difensore.