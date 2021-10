Mercato Milan – Kessie, emerge richiesta dell’agente al Psg: vuole 10 mln

Le ultime sul mercato del Milan. Il Psg rimane attento su Franck Kessie: il suo agente chiede 10 milioni più 2 di bonus ai francesi

Il Milan che vola in campionato sta iniziando a mettere anche qualche mattoncino per il futuro. Nei giorni scorsi è arrivato il rinnovo di Alexis Saelemaekers, mentre quello di Simon Kjaer è fresco di poche ore. C'è ancora da sistemare altre situazioni, ma senza dubbio la priorità è quella di Franck Kessie. L'ivoriano, la scorsa estate, aveva rassicurato i propri tifosi circa un prolungamento soltanto da ufficializzare. Nel corso dei mesi, però, le carte in tavola sono cambiate. Le elevate offerte arrivate dall'estero hanno spinto l'agente George Atangana ad alzare le pretese sempre di più.