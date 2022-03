Calciomercato Milan – Kessie al Barcellona: cifre e dettagli dell’operazione

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Franck Kessie sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Le cifre e i dettagli dell'operazione

Ormai non sembrano esserci più dubbi sul passaggio di Franck Kessie dal Milan al Barcellona. L'ivoriano non rinnoverà il suo contratto con il Diavolo, in scadenza a giugno. I media spagnoli in queste ore scrivono di un accordo raggiunto tra il centrocampista e i blaugrana, con l'ex Atalanta che lascerà l'Italia al termine della stagione per giocare nella Liga.