Mercato Milan – Kamara, la Juventus fa sul serio. Si accende la sfida

Le ultime di mercato sul Milan. La Juventus fa sul serio per Boubacar Kamara, calciatore del Marsiglia che interessa anche ai rossoneri

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista per sistemare un reparto che sta facendo fatica. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' i bianconeri hanno avuto dei contatti per Boubacar Kamara, calciatore del Marsiglia spesso accostato al Milan negli ultimi mesi. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e potrebbe partire a parametro zero in estate. Il quotidiano, però, sottolinea i buoni rapporti tra la società bianconera e il club francese che potrebbe favorire l'avvio di una trattativa già a gennaio. Intanto c'è un ritorno di fiamma sul calciomercato per il Milan.