Mercato Milan, Juric sul Torino: “La società ha problemi economici”

Juric, allenatore del Torino, ha parlato della situazione del club granata, con cui il Milan sta operando sul mercato. Ecco le sue parole.

Prima del match di oggi pomeriggio contro il Sassuolo, l'allenatore Ivan Juric, del Torino, è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche del mercato della propria società, che sta operando anche con il Milan in varie operazioni. I rossoneri hanno lì in prestito Tommaso Pobega, classe 1999, e a breve si svincoleranno dal prestito di Pietro Pellegri, classe 2001, per lasciarlo trasferire in granata e soprattutto hanno nel mirino Bremer, brasiliano classe 1997. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023 e quindi in estate potrebbe andar via. A giudicare dalle parole di Juric, tra l'altro, anche a prezzi bassi. L'obiettivo è aggiudicarselo a 20 milioni.