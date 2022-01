Mercato Milan – Juric felice di riabbracciare Pellegri, ma quel prestito…

Ivan Juric sarebbe ben contento di riabbracciare Pietro Pellegri, anche se vorrebbe qualcosa di più oltre al semplice prestito

Pietro Pellegri è pronto a diventare, a tutti gli effetti, un calciatore del Milan. Solo momentaneamente però, in quanto il giovane attaccante, una volta riscattato dal Monaco, verrà girato in prestito al Torino. Lì ritroverà chi lo ha lanciato tra i grandi, ovvero Ivan Juric. Secondo 'calciomercato.com', l'allenatore granata sarebbe ben contento di riabbracciare il classe 2001. Juric che vorrebbe un'operazione non in prestito secco, ma magari avere anche la possibilità di riscattare il cartellino del giovane attaccante ex Genoa. Milan, le top news di oggi: proposto Caleta-Car. Ultime su Pellegri.