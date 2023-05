Mercato – Niente Milan per Joao Pedro: ufficiale al Brighton da luglio

Negli ultimi mesi il nome di Joao Pedro era stato spesso accostato al Milan come possibile rinforzo in attacco per le prossime sessioni di calciomercato. L'attuale centravanti del Watford, però, non si accaserà a Milanello, dal momento in cui è stata reso noto il suo passaggio ad un'altra società di Premier League, il Brighton allenato da Roberto De Zerbi.